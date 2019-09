W przeciwieństwie jednak do innych urządzeń tego typu, Q30 Pro może ocalić życie twoje lub twoich bliskich. Ładowarka ta wyposażona jest w wybijak do szyb oraz nóż do przecinania pasów, dzięki czemu w sytuacji kryzysowej może posłużyć do wydostania się z samochodu. Obie te funkcje zaprojektowano tak, by uniemożliwić przypadkowe skaleczenie się przez użytkownika lub nieumyślne uszkodzenie samochodu. Obudowa urządzenia wykonana jest z aluminium, nie trzeba więc przejmować się uszkodzeniem go gdy korzystamy z funkcji ratowniczych.

Ponad to, ładowarka spełnia oczywiście swoją najważniejszą funkcję – ładuje urządzenia i to nie byle jak. Xblitz Q30 Pro posiada dwa gniazda USB Quick Charge 3.0, dzięki którym można szybko naładować swój telefon czy tablet. Z urządzenia można korzystać zarówno w samochodach osobowych, jak i ciężarowych dzięki wsparciu dla napięcia 12/24V .

Xblitz Q30 Pro można nabyć za 59zł brutto na stronie Xblitz.

