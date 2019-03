Czy też należysz do tej grupy osób, które dużo czasu spędzają na prowadzeniu auta? Może nie masz wtedy za dużo czasu na rozmowy telefoniczne z bliskimi, bo liczy się dla Ciebie bezpieczeństwo i nie chcesz trzymać w jednej ręce telefonu? A może przeciwnie, dużo rozmawiasz, ale jakość dźwięku czy głosu pozostawia wiele do życzenia? Dodatkowo w radiu ciągle te same kawałki...

Teraz jest już na to rozwiązanie - Xblitz X300 PRO! To zestaw głośnomówiący z transmiterem FM do gniazda zapalniczki.

Prowadź nie tylko auto, ale i bezpieczne rozmowy

Zestaw Xblitz X300 PRO posiada wbudowany mikrofon, dzięki czemu może zapewnić wysoką jakość rozmów. Dodatkowo głos transmitowany jest bezpośrednio do systemu nagłośnienia w samochodzie poprzez radio FM.

Połączenie urządzenia z telefonem dokonuje się za pomocą Bluetooth 4.2. Warto zaznaczyć, że na zestawie podczas ładowania wyświetla się obecny stan napięcia prądu w gnieździe zapalniczki.

Teraz w radiu poleci to co lubisz

Prosto z telefonu za pomocą Bluetootha, złącza USB bądź karty pamięci microSD (do 32 GB), będziesz mógł przesłać swoje ulubione piosenki bezpośrednio do radia w swoim aucie poprzez transmiter FM! Teraz Ty decydujesz jakich piosenek będziesz słuchał przez radio - Twoje hity zawsze z Tobą! ;)

Chwila moment i już załadowane...



Xblitz X300 PRO jest wyposażony w technologię QuickCharge 3.0. Oznacza to, że będziesz mógł naładować swoje urządzenie do 4 razy szybciej w porównaniu do tradycyjnego ładowania.

Warto mieć na uwadze, że warunkiem szybkiego ładowania jest posiadanie urządzenia i przewodu dostosowanego do wyżej wspomnianej technologii.

Zaprojektowany z myślą o każdym detalu

Zestaw głośnomówiący z transmiterem FM Xblitz X300 PRO to świetne połączenie wygody, ciekawego designu i użyteczności.

To jak? Stawiasz na bezpieczeństwo, wysoką jakość i komfort podczas jazdy autem? Sprawdź ofertę Xblitz X300 PRO na stronie: https://xblitz.pl/produkt/zestaw-glosnomowiacy-z-transmiterem-fm-x300-pro/.