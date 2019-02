Czy zastanawiałeś się w ostatnim czasie o zakupie kamerki samochodowej? Powodów do podjęcia takiej decyzji jest wiele. Na przykład nagrania z trasy mogą stanowić dowód o Twojej niewinności podczas stłuczki aut. A może powstrzymywało Cię to, że często kamerki samochodowe są większych rozmiarów i przeszkadzałoby Ci to wizualnie?

ROZMIAR MINI

Xblitz wychodzi naprzeciw i przedstawia swój nowy produkt Xblitz Mini. Jest to kamera samochodowa o niewielkich rozmiarach, a przy tym o rewelacyjnych funkcjach i parametrach. Dzięki swojej wielkości jest prawie niezauważalna. Możesz zawsze wysiadając z auta schować ją do kieszeni czy torebki.

JAKOŚĆ FULL HD

Przy zakupie wideorejestratorów zawsze należy zwrócić uwagę na jakość nagrywania. W przypadku Xblitz Mini mamy oferowaną najwyższą jakość nagrywania w FULL HD (1080P) przy obiektywie 4G oraz 120 stopni kąta pola widzenia. Dzięki czemu obraz z nagrań jest ostry, wyraźny oraz pełen detali. Nic nie umknie kamerze Xblitz Mini. Będziesz miał pewność, że wszystko zostało nagrane.





MAŁA, A WIELKA - CZYLI MOC PODZESPOŁÓW

Kamera samochodowa Xblitz Mini to połączenie podzespołów najwyższej jakości z procesorem NTK - Nt96220. Dodatkowo posiada wbudowany głośnik oraz mikrofon HD. Obsługuje również karty pamięci microSD.

G-SENSOR

G-SENSOR to funkcja, która służy do zabezpieczenia kluczowych danych i nagrań w momencie kolizji lub nagłego hamowania. Wideorejestrator Xblitz Mini automatycznie zabezpieczy pliki wideo, tak aby nie zostały nadpisane przy ciągłym nagrywaniu.

NAGRYWANIE W PĘTLI

Wideorejestrator Xblitz Mini wyposażony jest w funkcję nagrywania w pętli. Oznacza to, że nie musisz się martwić usuwaniem niepotrzebnych nagrań, aby zwolnić miejsce w pamięci. Teraz zrobi to za Ciebie powyżej wspomniana funkcja. Kamera samochodowa nagrywa w trybie ciągłym i po prostu nadpisuje stare pliki wideo.

INTUICYJNA OBSŁUGA

Xblitz Mini został zaprojektowany tak, aby użytkowanie kamery samochodowej było proste, intuicyjne oraz nie odciągające uwagi kierowcy od prowadzenia pojazdu. W wideorejestratorze znajdziemy 6 fizycznych przycisków do obsługi.

Xblitz Mini to rewelacyjne rozwiązanie dla każdego. Kamera samochodowa została dopracowana w każdym detalu, aby odpowiedzieć na potrzeby użytkowników, tak aby byli oni zadowoleni.

Produkty marki Xblitz można nabyć u oficjalnych dystrybutorów w sklepach stacjonarnych, internetowych sklepach on-line, jak również na portalu aukcyjnym allegro.pl. Pełny wykaz sklepów znajduje się na stronie: https://xblitz.pl/gdzie-kupic/

Dodatkowo produkty marki Xblitz są już dostępne we wszystkich sklepach sieci Media Markt.