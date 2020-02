Premiera Xblitz GO 2! Najnowszej odsłony kamery samochodowej z legendarnej już serii Xblitz GO!

Urządzenie to jest najnowszym przedstawicielem serii wideorejestatorów Xblitz GO. Kamera cechuje się wysoką rozdzielczością nagrywanych filmów (2.7K), 170-stopniowym kątem widzenia obiektywu. Wideo nagrane przez Xblitz GO2 są poddane kompresji przez kodek H.265, dzięki czemu zajmują one mało miejsca bez strat na jakości. Filmy o rozdzielczości 1080p mogą być nagrywane przez tę kamerę w 60 klatkach na sekundę. Dzięki sensorowi Sony Starvis oraz doświetleniu przez 8 diod na światło podczerwone, wideorejestrator może nagrywać filmy o wysokiej jakości nawet w nocy. Xblitz GO2 obsługuje karty pamięci microSD o pojemności do 256GB oraz jest wyposażony w funkcje nagrywania w pętli, G-Sensor oraz tryb parkingowy. Do kamery można podłączyć dodatkowy moduł GPS by mogła ona rejestrować prędkość ruchu pojazdu oraz jego położenie na mapie. Moduł nie jest dołączony w zestawie.